На выборах Президента РТ в Татарстане откроются 100 цифровых избирательных участков

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На выборах Президента РТ в 2020 году в Татарстане заработают около 100 цифровых избирательных участков. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Мы планируем, что к следующей избирательной компании в республике будут открыты порядка 100 цифровых участков. Также они будут открыты в других регионах РФ в зависимости от размера субъекта РФ», — отметил председатель ЦИК РТ.

По его словам, использование цифровых избирательных участков позволит избирателям голосовать без использования бумажного бюллетеня с любого подобного участка и в любом субъекте России.

На сегодняшний день 30 цифровых участков работает в Москве. На выборах в Госсовет РТ в 2018 году татарстанцы, находясь в российской столице, будут иметь возможность проголосовать за кандидатов в депутаты татарстанского парламента, заключил спикер.

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