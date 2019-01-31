Татар-информ

7 июня 2019, 14:58

Экономика и финансы

Японская Yokogawa предложила Минниханову совместно разрабатывать ПО в Иннополисе

Экономика и финансы

Японская Yokogawa предложила Минниханову совместно разрабатывать ПО в Иннополисе

Фото: архив/Султан Исхаков

Плотное сотрудничество Yokogawa с представителями промышленности и образовательных учреждений республики помогут компании в реализации проекта.

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент японской компании Yokogawa Такаши Нишиджима предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову совместно разрабатывать программное обеспечение в Иннополисе. Об этом Нишиджима рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Пока у нас не выстроена четкая структура и понимание того, как это будет делаться, но мы опираемся на то, что у нас существует очень хорошие взаимоотношения с представителями промышленности и образовательных учреждений в Татарстане. Это то, на что мы собираемся опираться при реализации этого проекта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что компания ООО «Йокогава Электрик СНГ» будет содействовать ТАИФу в повышении эффективности предприятий. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

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