Глава пирамиды «Сберсоюз», обманувший вкладчиков на 430 млн рублей, отправился в колонию на семь лет

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани огласил приговор по делу организатора финансовой пирамиды «Сберсоюз». Антон Кирилюк проведет семь лет в колонии общего режима.

Приговор, которого ждали почти пять лет, оглашали два дня. Теперь вкладчики, которые потеряли свои сбережения, надеются, что вскоре получат свои деньги обратно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Антон Кирилюк создал кредитно-потребительский кооператив «Сберсоюз» в 2011 году. Организация собирала с людей деньги под предлогом вкладов в коммерческие проекты, которые гарантировали доход.

Чтобы привлечь клиентов Кирилюк открыл восемь офисов – в Татарстане, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Нижнем Новгороде.

Как удалось выяснить сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, за несколько лет существования КПК «Сберсоюз» своих денег лишились более полутора тысяч вкладчиков. Ущерб составил почти 430 миллионов рублей. Известно, что часть денег вкладчиков, Кирилюк потратил на покупку недвижимости в Казани, торговых помещений в торговом комплексе и автомобиля.

Свою вину Кирилюк признал. В сентябре 2015 года он пришел с повинной в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особом крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем».

Пока шло следствие и судебный процесс, Кирилюк находился под домашним арестом, сразу после оглашения приговора его взяли под стражу.

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