Татар-информ

7 июня 2019, 14:52

Экономика и финансы

Минэкономики РТ расскажет татарстанским бизнесменам о перспективах интернет-торговли

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Экономика и финансы

Минэкономики РТ расскажет татарстанским бизнесменам о перспективах интернет-торговли

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Развитый рынок электронных продаж откроет большие перспективы перед предпринимателями.

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанским предпринимателям будут рассказывать о возможностях и перспективах интернет-торговли, сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на Петербургском международном экономическом форуме-2019. 

«Электронные продажи и коммерция — безусловно, большая перспектива. Мы ее порой недооцениваем, но когда "Яндекс.Маркет" или OZON представляют цифры, мы понимаем, как важно выйти на эти рынки, чтобы оставаться конкурентоспособными. Информацию об этих возможностях будем доводить до наших предпринимателей», — поделился планами министр. 

На Петербургском экономическом форуме-2019 Татарстан подписал соглашения с компаниями OZON и «Яндекс.Маркет». OZON построит в республике оптово-распределительный центр, а «Яндекс.Маркет» создаст экосистему для работы с местными производителями и покупателями. «Они ставят для себя задачу организовать доставку в течение одного дня с момента получения заказа. Причем не нужно будет ждать курьера — заказ можно будет забрать в постамате. Для татарстанских производителей это дополнительные каналы сбыта продукции. Это придаст динамику движению товаров», — рассказал Абдулганиев. 

Ранее президент РТ Рустам Минниханов одобрил строительство логистического центра OZON в Зеленодольске. 

Кроме того стало известно, что «Яндекс.Маркет» разместит свой логистический центр в Лаишево. 

 

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