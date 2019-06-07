Профессор КФУ о творчестве Пушкина: «С помощью литературоведческого анализа нельзя жарить сосиски»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Для простого обывателя литературоведение – наука загадочная. Однако творчество Пушкина, чтобы не случилось, будет актуально во все времена. Об этом заявил доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им.Толстого К(П)ФУ Алексей Пашкуров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Для простого обывателя литературоведение – наука загадочная. С помощью литературоведческого анализа нельзя жарить сосиски, нельзя способствовать понижению курса доллара и повышению рубля. Но ежели мы будем иметь в виду наши замечательные практические горизонты – выход на практику школьного образования, то все эти книги (преподавателей КФУ о жизни и творчестве Пушкине – примеч. Т-и) востребованы не только по республике и Поволжью, но и в России, в системе библиотечной и музейной деятельности», – сказал он.

Встреча Андрея Кузьмина с Алексеем Пашкуровым прошла в новом культурном центре им. Пушкина в Казани и была посвящена двум знаменательным событиям – 220-летию со Дня рождения великого русского поэта и Дню русского языка в Татарстане. Во время беседы профессор КФУ привел изречение израильского литературоведа Яна Шенкмана, который попробовал применить систему современных ценностей к творчеству Александра Сергеевича.

У него получилась интересная формула: «Пушкин – это компьютерная мышь, которая безнаказанно шастает по файлам мировой культуры и истории». Алексей Пашкуров также рассказал, какое место занял Пушкин по популярности среди современных политиков по итогам соцопроса, дал новую интерпретацию романа «Евгений Онегин» и практические советы педагогам, как увлечь молодых людей классическими произведениями.

Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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