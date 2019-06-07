На проведение избирательной кампании в Татарстане потратят 306 млн рублей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане на проведение выборов депутатов Государственного Совета потратят 306 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

«Всего, согласно бюджету на 2019 год, предусмотрено на проведение избирательной кампании 306 млн рублей», — отметил спикер.

Более 75% из этой суммы потратят на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Также большую часть средств потратят на изготовление бюллетеней для голосования. Их напечатают на двух государственных языках республики — русском и татарском. Остальные деньги реализуют на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.

«Это все те наши традиционные затраты, которые у нас предусмотрены в избирательной компании», — добавил Шагиахметов.

Он также отметил, что камеры видеонаблюдения, которые будут установлены на наблюдательных участках, в эту сумму не включены.

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