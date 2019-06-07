В ЖК «Весна» откроется школа на 1,5 тысячи учеников

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В ЖК «Весна» к 1 сентября текущего года откроется лицея на 1501 ученика, сообщает пресс-служба мэрии г. Казани.

В данный момент на территории будущего многопрофильного лицея № 185 ведутся работы по монтажу инженерных сетей, облицовке фасада и отделочные работы внутри здания.

«Строительные работы в школе выполнены на 90%. Лицей планируется открыть к 1 сентября», – говорится в сообщении.

По проекту школа будет иметь естественно-научный уклон и разделена на тематические блоки: спортивный, общественный и административный, а также учебные классы. В новом лицее детям, кроме основных занятий, будут доступны различные кружки, зона проектной деятельности, двухэтажная библиотека и кабинеты для подготовки к ЕГЭ. В учебном заведении создаются условия для учебы детей с особенностями здоровья, в том числе для маломобильных групп населения будут оборудованы лифты.

Ильсур Метшин ознакомился с ходом строительства лицея, осмотрел классы, актовый зал на 500 мест, 2 столовые по 250 мест, спортивные залы, а также территорию будущих футбольного, баскетбольного и волейбольного полей.

Работать в школе будут 100 сотрудников, формирование штата и набор учеников продолжаются.

«Строительство школы на завершающем этапе. Здесь есть все, чтобы дети и получали образование, и вели внеклассную жизнь: ходили в кружки, занимались спортом», прокомментировал увиденное мэр города и добавил, что социальная инфраструктура ЖК «Весна» строится одновременно с жилыми домами.

Возведение школы в рамках федеральной целевой программы «Жилище» началось в январе 2018 года. Застройщиком объекта выступает ООО «Ак таш».

Вместе с мэром города новое здание осмторели глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина, представители заказчика, застройщика, подрядной организации и другие.

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