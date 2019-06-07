Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ и ГК «Содружество» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Свои подписи под документами поставили первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и директор управляющей активами организации ГК «Содружество» в России, СНГ и Польше Александр Шендерюк-Жидков.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования инвестиционных проектов компании, организации расчетов и взаимодействия по экспортно-импортным сделкам, в том числе на рынке зерна, консультационной и информационной поддержки с использованием производных финансовых и долговых инструментов, организации сделок на рынке акционерного и долгового капитала, операций с ценными бумагами

«ВТБ и ГК „Содружество“ уже имеют более чем десятилетний опыт успешного сотрудничества, в частности, на текущий момент у нас есть линии по торговому финансированию импортных поставок соевых бобов и по финансированию оборотного капитала. Мы уверены, что возможности и опыт команды группы ВТБ на финансовых рынках позволят предложить компании эффективные, комплексные решения, которые будут способствовать динамичному развитию холдинга и российского агропромышленного комплекса», – отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«В прошлом году Группа компаний „Содружество“ стала крупнейшим экспортером агропромышленной продукции собственного производства. Во многом этот результат обусловлен нашей совместной работой с группой ВТБ, которая традиционно является лидером на рынке soft commodities Российской Федерации. Мы уверены, что развитие нашего совместного взаимодействия позволит усилить позиции обеих компаний на российском аграрном рынке и увеличить объем российского несырьевого экспорта», – сказал директор ООО «Управляющая компания "Содружество"» Александр Шендерюк-Жидков.

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