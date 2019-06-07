Всероссийская акция «Красная гвоздика» завершится в Татарстане 22 июня

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика», стартовавшая 8 мая. Продлится акция до 22 июня, сообщают организаторы.



«Продлится акция до 22 июня включительно», – отметил руководитель республиканского отделения движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.



Принять участие может любой желающий – для этого необходимо купить значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и парках города у волонтеров за любое пожертвование. Все средства от продажи и распространения значка поступят ветеранам, нуждающимся в медицинском лечении, лекарствах, сложных операциях.



За годы проведения акции было продано более 6 млн значков. Собранные средства позволили помочь тысячам российских ветеранов различных войн и конфликтов.

В прошлом году по итогам акции Татарстан показал один из лучших результатов среди регионов-участников. «Волонтеры Победы» собрали более 144 тыс. рублей, все они были перечислены в фонд «Память поколений».



В результате было закуплено медицинское оборудование для Госпиталя для ветеранов войн на общую сумму 2,7 млн рублей. Дополнительно помощь была оказана еще 21 ветерану на сумму более 1,1 млн руб.

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