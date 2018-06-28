Выставку «День поля в Татарстане» в Лаишевском районе откроет Президент РТ Рустам Минниханов

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Со 2 по 4 июля в селе Большие Кабаны Лаишевского района состоится крупнейшая выставка полевого формата «День поля в Татарстане 2019». Официальная церемония открытия пройдет 2 июля при участии Президента РТ Рустама Минниханова, во время которой глава и официальные гости республики осмотрят экспозицию, посетят стенды участников и ознакомятся с новинками агропромышленного комплекса Татарстана и регионов России, сообщают организаторы выставки.



Цель мероприятия – укрепить межрегиональные связи аграриев Татарстана и регионов России, установить деловые контакты между производителями и поставщиками оборудования, товаров, услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидировать усилия в сфере поддержки и развития агропромышленного сектора.



В полевой экспозиции будут представлены разделы «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования».





«Выставку отличает сложный формат подготовки, который начинается за год до ее проведения с посева озимых культур, а затем яровых», – отмечает источник.



Кроме того, в рамках деловой программы проведут презентации, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития АПК, в которых примут участие представители агропромышленных предприятий, отраслевой науки, бизнеса и власти.



В дни работы выставки будет подан трансфер от остановки «Метро пр. Победы» (со стороны Сквера Славы) до места проведения выставки в поля Лаишевского района. Бесплатные автобусы будут курсировать с интервалом 30 минут.

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