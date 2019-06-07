В Балтасинском районе Татарстана реализуют пилотный проект по ранней профориентации школьников

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Балтасинском муниципальном районе республики реализуют пилотный проект по ранней профориентации школьников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как отметили в ведомстве, в Казанском государственном аграрном университете состоялась встреча с директорами средних общеобразовательных учреждений Балтасинского района, на которой обсуждались вопросы профессиональной ориентации учащихся сельских школ и совместной работы по подготовке школьников для поступления в аграрное учебное заведение.

«Речь идет об организации профессиональных классов в школах Балтасинского муниципального района, чтобы планомерно и целенаправленно готовить учащихся к выбору профессий сельскохозяйственного направления, помочь ребятам в профессиональном самоопределении. Это наш пилотный проект, при его успешной реализации опыт такой совместной деятельности может быть рекомендован и другим районам», – рассказал начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин.

Как уточнил собеседник агентства, в этом районе уделяется большое внимание подготовке квалифицированных специалистов для АПК. Хозяйства заботятся о сохранении сельского уклада жизни и заинтересованы в том, чтобы выпускники вузов – уроженцы района возвращались и работали по полученной специальности на местных предприятиях.

Гостями вуза стали директора 18 школ и начальник Управления образования Балтасинского района Алия Закиева, рассказали в Казанском государственном аграрном университете. Во встрече участвовали начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин, первый проректор – проректор по учебно-воспитательной работе Булат Зиганшин, руководитель Центра довузовского образования и трудоустройства выпускников Гузель Фассахова.

«По итогам встречи подписаны соглашения о совместной профориентационной работе и организации профессиональных классов с десятью школами Балтасинского района», – сообщила Гузель Фассахова.

По ее словам, вуз и школа объединят усилия для совместной подготовки школьников по предметам агротехнологического, технического, экономического, лесотехнического, экологического и других профилей. Занятия будут проводить учителя школ и преподаватели вуза во внеурочное время. Также предполагается организовать в период зимних каникул выездные школы в университете, где школьники смогут ознакомиться с учебной базой университета и послушать лекции по агрономии, эксплуатации сельскохозяйственных машин и другим направлениям подготовки специалистов в КГАУ.

В рамках встречи директора школ посетили учебно-демонстрационный центр и его учебные классы, центры ландшафтного дизайна и агроэкологических исследований, побывали в зданиях агрономического факультета и Института механизации и технического сервиса, отметила Гузель Фассахова.

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