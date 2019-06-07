Более 11 тыс. татарстанцев воспользовались бесплатной услугой МФЦ по регистрации ИП и юрлица

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Во всех многофункциональных центрах Татарстана с января можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и юрлица без оплаты госпошлины. За пять месяцев этого года бесплатной процедурой регистрации в МФЦ воспользовались свыше 11 тыс. человек, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«На регистрацию ИП или юрлица через МФЦ потребуется больше времени, чем при обращении в налоговую службу. Но тем не менее это и выгодно и удобно. Данную услугу оказывает только одно подразделение налоговой службы в Казани. А в МФЦ – все 55 филиалов по всей республике принимают заявление на регистрацию», – отметила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Она уточнила, что госпошлина при личном обращении в налоговый орган составляет для индивидуальных предпринимателей 800 рублей, а для юрлиц – 4 тыс. рублей. «В МФЦ законодатель разрешил не брать эти деньги, – добавила Музафарова. – Есть еще вариант бесплатной регистрации – направить документы в электронном виде, используя личный кабинет на портале госуслуг РФ или ФНС России, но для этого необходима цифровая подпись».

Чтобы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в МФЦ, необходимо предоставить нотариально удостоверенную копию паспорта и заявление; для регистрации юрлица – нотариально заверенное заявление, решение о создании юридического лица, учредительные документы, выписку из реестра иностранных юридических лиц.

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