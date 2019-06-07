Татар-информ

7 июня 2019, 17:36

Общество

В Татарстане спустят на воду восьмой малый ракетный корабль проекта 21631 под названием «Ингушетия»

Рекомендуем

Общество

В Татарстане спустят на воду восьмой малый ракетный корабль проекта 21631 под названием «Ингушетия»

Спуск на воду произойдет 11 июня на территории «Зеленодольского завода имени А. М. Горького».

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 11 июня «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» спустит на воду восьмое судно из серии малых ракетных кораблей проекта 21631 («Буян-М»). Новый корабль получил название «Ингушетия». Информация об этом размещена на сайте завода.

«11 июня 2019 года на АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“ состоится торжественная церемония спуска на воду восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование „Ингушетия“. Разработчик корабля АО „Зеленодольское проектно-конструкторское бюро“», — сообщается на сайте.

В настоящее время семь кораблей проекта «Буян-М» уже несут службу в составе ВМФ России. Среди них головной – «Град Свияжск» и серийные – «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». В данный момент на заводе ведется строительство еще двух единиц проекта — это «Грайворон» и «Град».

В 2015 году свою боевую мощь корабли продемонстрировали, когда нанесли массивный удар по объектам ИГИЛ (название запрещенной в РФ группировки — прим. Т-и).

К тому же, по итогам 2016 года малый ракетный корабль «Зеленый Дол» был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ, завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельбе и стал лучшим кораблем на Черноморском флоте. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минстрой РТ: Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен почти на 27%

Новости дня
18:58
ФК «КАМАЗ» возглавил экс-тренер новотроицкой «Носты» Михаил Белов

По итогам сезона 2018/2019 Белов был признан «Тренером года» в зоне «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ.

18:56
Глава Минсельхозпрода РТ призвал сельчан работать круглые сутки ради заготовки кормов

В Татарстане уже заготовлены первые 10 тыс. тонн сенажа и 1 тыс. тонн сена.

18:49
Росгвардейцы при проверке документов у казанца выяснили, что мужчина находится в розыске за кражу

Злоумышленника задержали на улице Вагапова.

18:46
Более 11 тыс. татарстанцев воспользовались бесплатной услугой МФЦ по регистрации ИП и юрлица

С начала текущего года в МФЦ Татарстана можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и юрлица бесплатно.

18:32
Минниханов посетил пленарное заседание ПМЭФ-2019 с участием Путина

В Петербургском международном экономическом форуме участвуют около 17 тыс. человек из десятков стран, в том числе представители почти 2 тыс. компаний.

18:31
Очевидцы сняли на видео пожар возле «Миллениума» в Казани

Возгорание произошло неподалеку от станции «Новаторов».

18:18
Минстрой РТ: Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен почти на 27%

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

18:14
Всероссийская акция «Красная гвоздика» завершится в Татарстане 22 июня

Принять участие в акции легко – для этого необходимо купить значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и парках города.

18:10
Марат Ахметов напомнил аграриям о важности листовой подкормки и борьбы с сорняками

Состояние полей Татарстана глава Минсельхозпрода республики оценил как «в целом неплохое».

18:02
Силуанов: Ставка налога для самозанятых меняться не будет
17:52
На православный праздник «Духов день в Суконной слободе» съедутся фольклористы со всей России

В столице Татарстана фестиваль будет проводиться в четвертый раз.

17:44
Казанские врачи прооперировали месячного малыша, который родился без пищевода

Медики ДРКБ за два часа сформировали ребенку пищевод.

17:36
В Татарстане спустят на воду восьмой малый ракетный корабль проекта 21631 под названием «Ингушетия»

Спуск на воду произойдет 11 июня на территории «Зеленодольского завода имени А. М. Горького».

17:26
Открылся прием заявок на VIII Форум мусульманской молодежи

К участию приглашаются молодые мусульмане от 18 до 30 лет.

17:14
Руководство клуба «КАМАЗ» объявило о смене главного тренера футбольной команды

По итогам сезона 2018/2019 руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Евгением Ефремовым.

16:56
Производство линейки Ford Transit останется в ОЭЗ «Алабуга»

На ПМЭФ-2019 Форд Соллерс Елабуга и Минпромторг РФ подписали СПИК до 2028 года для развития линейки автомобилей.

16:55
В Татарстане Следком проверяет обстоятельства гибели пациентки клиники Нуриевых

Пациентка прибыла в Казань на процедуру лапароскопии, во время наркоза женщине стало плохо.

16:46
В Татарстане на выборах в Госсовет впервые применят систему «Мобильный избиратель»

Избиратели смогут голосовать за кандидатов в депутаты в Госсовет РТ по месту своего нахождения.

16:45
Вадим Дробиз: «Татспиртпром – уникальный случай, когда госкомпания работает эффективно»

По итогам 2018 года татарстанская компания «Татспиртпром» заняла 2-е место в тройке лидеров по производству водки.

16:43
Главу нескольких ювелирных фирм будут судить в Казани за мошенничество на 25 млн рублей

Злоумышленник приобретал для реализации крупные партии ювелирных изделий, однако оплачивать товар не собирался.

16:38
Профессор КФУ о творчестве Пушкина: «С помощью литературоведческого анализа нельзя жарить сосиски»

Алексей Пашкуров в интервью Андрею Кузьмину рассказал, почему творчество великого поэта всегда было и будет актуальным.

16:32
Минтруд РТ после ПМЭФ-2019 займется проблемой эмоционального выгорания сотрудников

Методы работы с персоналом ведущих российский компаний планируют донести до работодателей.

16:19
Ольга Павлова: Важно, чтобы люди не только предлагали инициативу, но и контролировали её реализацию

Депутат Госдумы от Татарстана, член фракции «Единая Россия» совершила рабочую поездку в Алексеевский район.

16:11
В Казани перед судом предстанет мужчина, насиловавший внучку покойной супруги

Злоумышленник напивался и приставал к девочке в течение нескольких месяцев, пока ребенка не передали под опеку.

16:02
Минниханов и глава «Газпрома» подписали соглашение о строительстве в Татарстане завода СПГ

Комплекс по сжижению природного газа планируется построить на территории промышленного парка «Чистополь».

События