В Татарстане спустят на воду восьмой малый ракетный корабль проекта 21631 под названием «Ингушетия»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Татарстане 11 июня «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» спустит на воду восьмое судно из серии малых ракетных кораблей проекта 21631 («Буян-М»). Новый корабль получил название «Ингушетия». Информация об этом размещена на сайте завода.

«11 июня 2019 года на АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“ состоится торжественная церемония спуска на воду восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631, которому приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России присвоено наименование „Ингушетия“. Разработчик корабля АО „Зеленодольское проектно-конструкторское бюро“», — сообщается на сайте.

В настоящее время семь кораблей проекта «Буян-М» уже несут службу в составе ВМФ России. Среди них головной – «Град Свияжск» и серийные – «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». В данный момент на заводе ведется строительство еще двух единиц проекта — это «Грайворон» и «Град».

В 2015 году свою боевую мощь корабли продемонстрировали, когда нанесли массивный удар по объектам ИГИЛ (название запрещенной в РФ группировки — прим. Т-и).

К тому же, по итогам 2016 года малый ракетный корабль «Зеленый Дол» был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ, завоевал приз Главнокомандующего Военно-морским Флотом по ракетной стрельбе и стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

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