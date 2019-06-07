Татар-информ

7 июня 2019, 12:20

Экономика и финансы

Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России

Экономика и финансы

Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России

Договоренности направлены на развитие стратегического партнерства компаний в области 5G в России.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Tele2, Nokia и ПАО «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области развития 5G. Стороны создадут лабораторные зоны 5G в диапазонах 26, 5–29,5 ГГц и 3,3–3,8 ГГц в Москве и других городах России.

Соглашение на ПМЭФ-2019 подписали Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Договоренности направлены на дальнейшее развитие стратегического партнерства компаний в области 5G в России. Сотрудничество предусматривает обмен опытом в сфере развития сетей связи пятого поколения, совместного тестирования, разработки и демонстрации различных сценариев использования 5G.

Компании планируют развернуть лабораторные и демонстрационные зоны 5G в диапазонах 26,5–29,5 ГГц и 3,3–3,8 ГГц на оборудовании Nokia семейства Airscale. Техническое решение поддерживает указанные частотные диапазоны, пилотные зоны будут развернуты в Москве и других регионах РФ. Tele2 будет устанавливать оборудование на выбранных площадках и выстраивать взаимодействие с регулирующими органами по вопросу тестирования. «Ростелеком» предоставит транспортную инфраструктуру для проведения испытаний.

Совместное партнерство в области 5G позволит компаниям подготовиться к коммерческому развертыванию сетей пятого поколения в России. В дальнейшем это поможет эффективно использовать их потенциал в различных отраслях экономики и предоставить пользователям доступ к инновационным услугам следующего поколения.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Потребление мобильного интернет-трафика в сетях операторов продолжит демонстрировать экспоненциальный рост. Увеличивающиеся нагрузки на сеть наряду с активным развитием интернета вещей подталкивают нас ускорить внедрение стандарта в России. Конечно, пока развитие сетей 5G в стране требует решения ряда инфраструктурных вопросов. Однако мы полагаем, что строительство инфраструктуры пятого поколения будет происходить быстрее развертывания сетей LTE. Это требует от всех игроков рынка высокой технологической готовности к внедрению стандарта. Tele2 уже несколько лет успешно тестирует возможности 5G в разных отраслях промышленности. Создание новых лабораторных зон позволит не только собрать реальные данные об эксплуатации технологии, но и продемонстрировать пользователям новые сценарии применения 5G».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia:

«Мы очень рады подписанию данного соглашения о сотрудничестве, которое открывает новый этап нашего стратегического партнерства с Tele2 и «Ростелекомом» в области развития 5G в России. Nokia является мировым лидером в области мобильных сетей пятого поколения и единственной компанией в отрасли, которая предлагает исчерпывающий пакет решений для развертывания таких сетей».

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»:

«Нам крайне важно как можно быстрее приступить к строительству коммерческих сетей мобильной связи пятого поколения, от которых зависит успешное развитие цифровой экономики, появление новых бизнесов, конкурентоспособность экономики и страны в целом. В ближайшее время «Ростелеком» и «Ростех» приступят к подготовке дорожной карты развития сетей 5G в России. Запуск пилотных зон, данные о их работе в реальных городских условиях – необходимый и важный этап подготовки к появлению 5G».

 

Контакты для СМИ:

Анна Павлова,

менеджер по работе со СМИ

макрорегиона «Волга» Tele2

 

Тел. моб.: +79960062000

Тел. раб: +7 (831) 291 00 60, доб. 28526

E-mail: anna.a.pavlova@tele2.ru

 

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2

tele2.ru

Facebook

facebook.com/TELE2Russia

Twitter

twitter.com/TELE2Russia

«ВКонтакте»

vk.com/tele2

 

 

Nokia

Мы создаем технологии, объединяющие мир, и предлагаем единственный в отрасли всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди наших заказчиков – операторы связи, сети которых суммарно поддерживают работу 6,1 млрд абонентов, а также крупные предприятия частного и общественного сектора, использующие наши сетевые решения для повышения производительности труда и качества жизни.

Опираясь на свой исследовательский опыт, включая опыт всемирно известных Nokia Bell Labs, мы играем лидирующую роль в мире в области внедрения комплексных сетей 5G, которые, отличаясь более высоким быстродействием и безопасностью, способны полностью изменить нашу жизнь, экономику и общество в целом. Nokia придерживается самых высоких стандартов деловой этики, создавая технологии, которые позволяют решать важные социальные задачи и отличаются высоким качеством и надежностью. Больше информации о компании на www.nokia.com

ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в Интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1 млн юридических лиц.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Больше информации о «Ростелекоме» на корпоративных сайтах www.company.rt.ru и www.rt.ru

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