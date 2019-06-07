На ПМЭФ-2019 ТАИФ и Schneider Electric подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). На ПМЭФ-2019 ТАИФ и Schneider Electric в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова подписали дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи поставили гендиректор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и старший вице-президент, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. Информацию об этом сообщил пресс-центр АО «ТАИФ».

«Татарстан — один из передовых регионов по внедрению инновационных технологий, и для Schneider Electric большая честь работать с одной из ключевых компаний региона — Группой "ТАИФ", что позволяет внедрять и разрабатывать решения, которые действительно увеличивают эффективность предприятий», — цитирует пресс-центр старшего вице-президента, президента Schneider Electric в России и СНГ.

Дополнительное соглашение является продолжением сотрудничества, которое началось в 2017 году, в области поставки, пуско-наладки оборудования, производимого концерном Schneider Electric. Теперь компании планируют развивать долгосрочные отношения и расширить спектр поставляемого оборудования.

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