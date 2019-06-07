(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани будут судить пятерых организаторов подпольного казино, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в августе 2018 года один из фигурантов дела организовал игровой салон в нежилом помещении в одном из домов на проспекте Амирхана в Казани. В дальнейшем он вовлек в незаконный бизнес остальных соучастников», – рассказал агентству Руслан Галиев.

В подпольном казино проводились азартные игры с использованием оборудования (компьютеров), подключенного к Интернету. В конце января 2019 года полицейские закрыли маленький «Лас-Вегас».

Все фигуранты дела свою вину признали. Четверо подозреваемых на время следствия находились под домашним арестом. В отношении пятого соучастника (женщины) мера пресечения не избиралась.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



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