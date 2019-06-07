Татар-информ

7 июня 2019, 13:37

Происшествия

На исправительные работы отправится жительница Заинска за 200 тыс. рублей долга по алиментам

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Происшествия

На исправительные работы отправится жительница Заинска за 200 тыс. рублей долга по алиментам

Почти полгода женщина не оказывала материальной помощи своим двум маленьким детям.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). На исправительные работы отправится 34-летняя жительница Заинска за 200 тыс. рублей долга по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что по решению суда женщина была обязана выплачивать алименты на содержание двоих детей в размере 1/3 всех видов заработка и (или) иных доходов. Однако в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года она уклонилась от уплаты алиментов», – уточнил Руслан Галиев.

За это время долг женщины перед детьми достиг 200 тыс. рублей. Кроме того, нерадивую мать уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал женщину виновной по статье «Уклонение родителя от уплаты средств на содержание детей неоднократно» и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержание 5% заработка в доход государства.
 

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