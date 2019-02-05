Минниханов: Мы должны активно работать с нашими китайскими партнерами

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). До 1 млрд долларов США планируется вложить инвестиций в «умный» завод Haier, который хотят построить в Татарстане. Об этом на сессии «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Подписан меморандум при главах двух государств — нашего президента и руководителя Китайской Народной Республики. Haier будет создавать "умное" производство и индустриальный парк и планирует инвестировать до 1 млрд долларов США», — рассказал Минниханов.

Также он отметил, что много делегаций из Татарстана выезжают в Китай для изучения опыта деятельности особых экономических зон и индустриальных площадок.

«Я думаю, что перспектива нашего сотрудничества огромна, мы будем дальше развивать наши отношения», — подчеркнул Президент РТ.

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