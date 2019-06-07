В Казани наградили девятерых победителей Республиканской олимпиады по предпринимательству

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани определили девятерых победителей II Республиканской олимпиады по предпринимательству. Молодых бизнесменов чествовали на торжественной церемонии в Доме предпринимателя, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Поздравляю всех победителей олимпиады. Вы прошли жесткий отбор. Поздравляю победителей проекта “Фабрика-Дети“. Вы продемонстрировали прекрасные теоретические знания, скоро у вас появится возможность применить их на практике», – сказал в приветственном слове первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

В торжественной церемонии приняли участие более 60 юных предпринимателей – победителей олимпиады и первых выпускников проекта «Фабрика-Дети» этого года.

Призовые места учащихся классов с 4-го по 6-й разделили между собой одни шестиклассницы. Первое место заняла ученица гимназии № 52 Приволжского района Казани Лейла Сафина. Второй стала ученица IT-лицея К(П)ФУ Алия Мингалимова, третьей – ученица лицея № 2 имени академика К. А. Валиева города Мамадыша Лиана Лукманова.

Среди учащихся классов с 7-го по 9-й лучший результат показал девятиклассник из гимназии-интерната для одаренных детей Раиль Ибрагимов, второе место у семиклассника из лицея № 9 имени А. С. Пушкина Зеленодольского района РТ Эмиля Сафина, а третье место занял семиклассник из лицея имени Н. И. Лобачевского К(П)ФУ Никита Поливин.

Первое место среди учащихся 10-х и 11-х классов заняла ученица 10-го класса Кощаковской средней школы Пестречинского района Диляра Набиуллина, второе место – ученик 10-го класса гимназии № 179 Ново-Савиновского района Казани Максим Антонов, а третье – ученик 11-го класса лицея № 145 Авиастроительного района Казани Инсаф Латыпов.

Олимпиада была организована Республиканским олимпиадным центром и Казанским инновационным институтом при поддержке Минэкономики РТ. На конкурс прислали более 2,8 тыс. заявок. Отбор на олимпиаду проходил в два этапа.

«Фабрика-Дети» – курс для детей и подростков по предпринимательству. Впервые он был запущен в 2017 году в городах Набережные Челны и Нижнекамск. Сейчас курс реализуется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в нескольких регионах России. За всю историю проекта в Татарстане курс прошли 850 детей. В текущем году обучение предпринимательству в Казани прошли около 60 детей.

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