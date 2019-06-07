В челнинском приходе Рождества Христова установили колокола с «электронным звонарем»

(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах, в приходе Рождества Христова, установили три колокола, самый большой из которых весит 820 килограммов, сообщил представитель Закамского благочиния, протодиакон Дмитрий Половников.

До этого звонница храма располагала семью колоколами. Новые три были отлиты специально для новопостроенного храма. Обилие колоколов в Закамском благочинии считают гарантией того, что беды будут обходить стороной церковь. Для челнинского храма ангелы-колоколы особенно важны. Дело в том, что начавшаяся строиться в 2000 году церковь в 2010-м полностью сгорела после того, как в нее ударила молния.

«Новые колокола отливали специально для челнинского храма в Подмосковье, стоимость комплекта составила 2 млн рублей», — сообщил Половников.

Но не только обилием колоколов будет отличаться звонница церкви. На колокольню храма впервые в Набережных Челнах будет установлена система «Электронный звонарь», которая позволит устраивать колокольный перезвон без участия человека. «Электронный звонарь» после его настройки сможет исполнять любой из 14 звонов, заложенных памяти. «Как нам объяснили, в электронный механизм заложена имитация рук звонаря», — сообщил протодиакон.

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