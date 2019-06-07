Минниханов о соглашениях с Yokogawa и Schneider: Это позитивно не только для республики, но и для РФ

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Соглашения ТАИФа с японской Yokogawa и французской Schneider Electric позитивно повлияют не только на республику, но и на страну в целом. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

«Yokogawa и Schneider — это мировые лидеры. Они видят компанию „ТАИФ“ своим стратегическим партнером, создают центр технической поддержки, центры разработок, думают о локализации своего производства. Это говорит о том, что они приходят к нам надолго и очень серьезно», — подчеркнул Президент.

Для реализации программы «Индустрия 4.0» нужны современные проектные решения и оборудование, отметил Минниханов.

Общий объем инвестиций двух компаний составил около 300 млн долларов. Об этом рассказал генеральный директор АО «Таиф» Альберт Шигабутдинов.

«Там (в соглашениях — прим. Т-и) все расписано: как будет происходить обучение их технологиям, как их специалисты будут знакомиться и обучаться технологиям, которые мы применяем, и как будет изготавливаться оборудование для наших предприятий, которое они производят, как это дальше будет эксплуатироваться, как будут развиваться проекты. И огромный объем спецификаций — оборудования, материалов и запчастей, которые мы у них будем получать в больших объемах, имея хорошие нормальные цены для группы ТАИФ», — отметил он.

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