Минниханов назвал нефтехимию и газохимию основными точками экономического роста Татарстана

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 (ПМЭФ), назвал нефтехимию и газохимию основными точками роста республики.

Сегодня в республике сформирован пул из 48 инвестпроектов на сумму около 5 трлн рублей в рамках Стратегии-2030, напомнил Минниханов.

«Ее главный посыл – повышение качества жизни граждан на нашей территории. Мы поставили задачу достичь не менее 5 трлн рублей. Я уверен, что она будет перевыполнена. Прежде чем мы приняли эту стратегию, мы проработали те задачи, которые у них есть, со всеми отраслями и крупными компаниями», – отметил Президент РТ.

Минниханов также назвал основные задачи, которые стоят перед республикой. В их числе увеличение объемов нефтедобычи за счет новых методов и технологий и увеличение глубины переработки.

«Основное – это развитие нефтехимии. Мы уже реализовали ряд проектов. Уже практически построен новый НПЗ на 6 млн тонн, который мы запускаем, компания ТАИФ запускает комплекс переработки тяжелых остатков. В этом году мы начинаем строить новый этиленовый комплекс на 600 тысяч тонн», – рассказал татарстанский лидер.

Президент заключил, что «основная точка роста – это нефть, нефтехимия и газохимия».

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