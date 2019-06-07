«Мы заинтересованы в укреплении отношений с РТ»: Yokogawa поможет ТАИФу повысить эффективность

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Компания ООО «Иокогава Электрик СНГ» будет содействовать ТАИФу в повышении эффективности предприятий. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас есть долгосрочные отношения с группой компании «ТАИФ». Мы являемся поставщиком систем автоматизации, но помимо этого мы также являемся поставщиком решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий, в том числе это касается проектов нового строительства и установок нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора», — пояснил журналистам президент Yokogawa Такаши Нишиджима.

Помимо ведения основной деловой деятельности компания занимается подготовкой кадров и обучением специалистов. По словам главы Yokogawa, таким образом они делают вклад в общество.

«Мы также заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении взаимоотношений с Республикой Татарстан и с компаниями, которые работают в республике», — подчеркнул Нишиджима. Он добавил, что Yokogawa приложит все усилия, чтобы участвовать в проекте нового этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима».

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