Руководство клуба «КАМАЗ» объявило о смене главного тренера футбольной команды

(Набережные Челны, 7 июня, «Татар-информ»). Руководство клуба «КАМАЗ» приняло решение о смене главного тренера футбольной команды, сообщает пресс-служба челнинского клуба.

Футбольный клуб «КАМАЗ» сообщает об изменениях в тренерском штабе команды. По итогам сезона 2018/2019 руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Евгением Ефремовым, говорится в официальном заявлении.

При этом в пресс-службе отметили заслуги Ефремова. «Евгений Борисович и его помощники многое сделали для развития нашей команды, прогресса и становления молодых игроков ФК „КАМАЗ“, наших воспитанников. В течение всего сезона мы боролись за повышение в классе — выход в Футбольную национальную лигу, однако решить поставленную спортивную задачу, к сожалению, не удалось», — говорится в пояснении.

О том, кто возглавит команду ФК «КАМАЗ», будет объявлено в ближайшее время.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.