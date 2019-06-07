Татар-информ

7 июня 2019, 12:33

Происшествия

На видео попало, как в Пестрецах легковушка насмерть сбила школьника-велосипедиста

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Происшествия

На видео попало, как в Пестрецах легковушка насмерть сбила школьника-велосипедиста

Фото: скриншот видео из соцсетей

14-летнего школьника в многочисленными травмами доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). На видео попало, как в Пестрецах легковушка насмерть сбила подростка-велосипедиста. Видеозапись с места трагедии разместили очевидцы в соцсетях.

«Накануне в 20.20 в селе Пестрецы на улице Никольская 22-летний водитель автомобиля "Дэу Джентра", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на ребенка на велосипеде, который двигался по второстепенной дороге», – рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

На кадрах видеоролика видно, как подросток пересекает проезжую часть на велосипеде. Легковушка на большой скорости сбивает мальчика. Удар был такой силы, что школьник отлетел на несколько метров от автомобиля.

14-летнего мальчика экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

Как сообщают местное издание «Вперед», мальчик проживал в Казани, а в село приехал в гости к бабушке с дедушкой на летние каникулы.

 

 

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