Минниханов о рейтинге инвестклимата регионов РФ: Находиться рядом с Москвой — это уже достойно

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов положительно оценил позиции республики в Национальном рейтинге инвестиционного климата российских регионов. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я считаю, что рядом с Москвой находиться — это уже достойно. Нам надо работать, чтобы не только рейтинг [улучшать], а чтобы поменять отношение бизнеса к властям. Рейтинг у нас неплохой, но работать надо еще больше», — отметил Президент.

Лидером обновленного списка стала Москва, которая получила 283,6 балла. Татарстан оказался на второй строчке, получив 283,3 балла, — всего на 0,3 пункта меньше лидера списка. В тройку регионов-лидеров также вошла Тюменская область.

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