Коллективу театра кукол «Экият» представили нового главного режиссера Ильгиза Зайниева

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова представили нового главного режиссера Ильгиза Зайниева коллективу театра, сообщает пресс-служба театра.



Роза Саитнуровна подчеркнула, что Ильгиз Газинурович является очень талантливым и интересным режиссером со своим видением. «Надеемся, что с его приходом репертуар станет более современным и актуальным», – отметила руководитель учреждения.



В свою очередь, Ильгиз Зайниев поблагодарил за оказанную честь и доверие.



Первым спектаклем, выпущенным Ильгизом Зайниевым в качестве главного режиссера театра, станет «Альфия». В спектакле по пьесе самого Зайниева речь пойдет о жизни татарской певицы Альфии Авзаловой, скончавшейся в 2017 году.

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