Российские авиакомпании вошли в сотню самых безопасных в мире

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Немецкий исследовательский центр JACDEC уже в тринадцатый раз представил свой ежегодный рейтинг безопасности авиакомпаний, в 2019 году в него вошли сразу четыре российских авиаперевозчика: «Россия», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines.



Для создания рейтинга немецкие эксперты используют множество параметров с целью определения индекса безопасности. Среди них и объем пассажиропотока, и число «потерянных» самолетов, поломки лайнеров, экстренные посадки, число инцидентов и другие.



Среди российских авиакомпаний в мировом рейтинге наилучший результат продемонстрировала «Россия», набравшая 88,81%. Благодаря этому показателю компания заняла 47 место в топ-100 мировых авиаперевозчиков.

Другие российские авиаперевозчики, попавшие в сотню самых безопасных, также продемонстрировали хороший результат. Индекс «Аэрофлота», занявшего в рейтинге 76 место, составил 83,57% , «Уральские авиалинии» показали индекс на уровне 81,57% и заняли 81 место. S7 Airlines оказалась на 98 строчке рейтинга с показателем безопасности 67,39%.

Партнерский материал.

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