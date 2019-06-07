За два месяца в Нижнекамске ликвидировали 330 незаконных свалок

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 330 свалок различного уровня ликвидированы в Нижнекамском районе Татарстана в течение двух месяцев – с апреля по май, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.



Соответствующие данные привел руководитель исполкома города Денис Баландин.





Часть свалок с фотографиями в формате до и после отражена на интерактивной карте. Ресурс аккумулирует заявки по несанкционированному размещению отходов из разных источников, в том числе из «Народного контроля». Здесь же можно посмотреть онлайн-карту затонувших судов и многое другое.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и районов Татарстана официально завершился 31 мая. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы РТ, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, а также неравнодушные жители республики проводили работу по наведению порядка в регионе. Экодвухмесячник охватил более миллиона татарстанцев.

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