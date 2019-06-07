Условный срок получила сотрудница Госалкогольинспекции, которая наживалась на бизнесменах в Мамадыше

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Условный срок и штраф в размере 10 тыс. рублей получила сотрудница Госалкогольинспекции, которая наживалась на бизнесменах в Мамадыше, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что с марта 2017 года по май 2018 года 27-летняя специалист Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ, используя служебное положение, осуществляла общее покровительство кафе в центре Мамадыша. За это она безвозмездно пользовалась услугами заведения, стоимость которых составила более 15 тыс. рублей», – рассказал агентству Галиев.

Кроме того, женщина чтобы освободить руководство кафе от ответственности за якобы незаконную продажу алкоголя, трижды подделывала материалы проверки в отношении предпринимателей. Таким образом, бизнесмены был незаконно подвергнуты штрафам.

Также установлено, что другого бизнесмена женщина обманула, сообщив ему ложные сведения относительно законности продажи слабоалкогольных напитков. Тогда предприниматель откупился от нее продуктами и алкоголем на общую сумму 6 тыс. рублей. Помимо этого, еще двое предпринимателей заплатили ей 5 тыс. рублей за помощь в получении лицензии на алкоголь, однако так их и не получили.

Женщину признали виновной сразу по 4 статьям уголовного кодекса – «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав граждан», «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения» и «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия». Суд назначил ей наказание в виде 4 лет условно с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 10 тыс. рублей.



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