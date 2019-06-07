Рак печени и поджелудочной железы с метастазами врачи Казани начнут оперировать по немецкой методике

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Рак печени и поджелудочной железы с метастазами врачи Казани начнут оперировать по методике коллег из Германии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный внештатный хирург Министерства здравоохранения Татарстана Андрей Анисимов.

«Осенью прошлого года наш министр здравоохранения РТ Марат Наилевич Садыков встречался с коллегами из Германии. Было принято решение о налаживании творческих контактов, связей между клиниками Германии и Татарстана. Весной мы ездили к немецким коллегам, были впечатлены. И вот специалисты приехали к нам. Мы отобрали шесть пациентов с серьезными онкологическими поражениями печени и поджелудочной железы. Немецкие коллеги их осмотрели, и в формате мастер-классов прооперировали двух самых сложных пациентов», – объяснил хирург.

В онлайн-режиме операции транслировались в конференц-зал, где находились профильные хирурги со всего Татарстана и близлежащих регионов. Медики обсуждали и детально разбирали действия специалистов из Германии, которые оперировали в этот момент в операционных городской клинической больнице № 7.

«Это международный научно-практический симпозиум „Современные мировые стандарты хирургии печени и поджелудочной железы“, главными приглашенными экспертами которого стали главный врач клиники общей и висцеральной хирургии и хирургической онкологии в Центре висцеральной медицины Гамбурга Карл Юрген Олдхафер и главный врач другой клиники общей и висцеральной хирургии в Центре висцеральной медицины Гамбурга. Наблюдали и учились у экспертов врачи Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска, республик Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области», — добавил Андрей Анисимов.

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