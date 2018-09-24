Ратникова: «Победу в Великой Отечественной войне нельзя забывать и никому отдавать»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Государственном Совете РТ прошло торжественное награждение лидеров и активистов за помощь в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, и победителей республиканского проекта «Шаги Победы — 2019».

«Мы очень рады, что сегодня вы, волонтеры Победы, изучаете историю и помогаете ветеранам, которых осталось уже очень мало, им тяжело встречаться с молодым поколением и рассказывать о войне. Это очень большая общественная работа, вы понимаете это сердцем и, не жалея себя и своих сил, занимаетесь ей», — обратилась Ратникова к собравшимся активистам «Российского движения школьников», школьных добровольческих патриотических отрядов «Волонтеры Победы», а также детских общественных объединений РТ.

По ее словам, Великая Отечественная война затронула каждую семью, о чем необходимо всегда помнить. «Это наша история, которая завоевана огромными утратами и лишениями всего нашего народа. Эту победу нельзя забывать и никому отдавать», — подчеркнула зампредседателя Госсовета РТ.

За активную общественную деятельность собравшихся поблагодарил и депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. Он также предложил провести «Диктант Победы» для маленьких детей и призвал волонтеров активно запечатлять память не только о ветеранах, но и о детях войны.

Проект «Шаги Победы» был реализован татарстанским региональным отделением «Волонтеры Победы». Школы Татарстана с 15 апреля по 9 мая проводили гражданско-патриотические акции и мероприятия. Всего прошло около 2,5 тыс. мероприятий, которые охватили более 15 тыс. граждан, рассказал руководитель татарстанского отделения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

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