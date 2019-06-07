В оздоровительных лагерях РТ детей научат открывать вклады и использовать банковские карты

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Впервые в Татарстане на базе оздоровительного лагеря «Пламя» началась профильная смена по повышению финансовой грамотности детей. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка РТ.

«Дети не теряют вовлеченность и в развлекательной форме через моделирование реальных ситуаций приобретают новые практические знания в финансовой сфере, учатся грамотному обращению с деньгами и планированию расходов, что в последующем может помочь принимать более взвешенные финансовые решения», — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по РТ Центрального банка РФ Марата Шарифуллина.

Детей и подростков в форме деловых игр и интерактивных практикумов научат открывать вклады в банке, грамотно использовать банковские карты и т. д. Занятия проводят сотрудники Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России. Смена пройдет с 7 по 17 июня.

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