В Казани для осужденных провели экспресс-тестирование на ВИЧ

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани для осужденных сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

«В рамках работы по профилактике социально значимых заболеваний и наркомании сотрудники филиала УИИ по Советскому району Казани совместно со специалистами Региональной общественной организации "Профилактика и инициатива в сфере сохранения здоровья" провели для осужденных без лишения свободы лекцию на тему: "Жизнь без наркотиков"», – уточнили в пресс-службе управления.

Осужденным рассказали о помощи и лечении, которые оказываются наркозависимым, а также о медико-социальной реабилитации.

После лекции все желающие смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ.





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