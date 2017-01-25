«Ансат» проверят на прочность почти за 25 млн рублей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод потратит почти 25 млн рублей на проведение испытаний детале-сборочных единиц вертолетов Ансат, Ансат-У, Ансат-К. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«Проведение прочностных и ресурсных (периодических) испытаний ДСЕ изделий «Ансат», «Ансат-У», «Ансат-К» и их модификаций в счет ТУ [технические условия] на контроль, приемку и поставку изд. 2019 г.», — говорится в документации.

Исполнитель проведет испытания в 13 этапов, отчеты по результатам которых, согласно документации, должен предоставить 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, первый вертолет «Ансат» появился в 1997 году. На сегодняшний день эти вертолеты являются многоцелевыми, поэтому могут использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а также поисково-спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ. В ходе испытаний, которые прошли летом 2018 года на Эльбрусе, «Ансат» успешно выполнил серию взлетов-посадок на высотах до 3500 метров и получил разрешение на эксплуатацию на высокогорье.

«Ансат-У» предназначен для обучения курсантов летных училищ и подготовки летно-инструкторского состава. Вертолет «Ансат-К» [К — корейский] эксплуатируют военные, полиция и лесные службы.

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