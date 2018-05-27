«Зеленый фитнес» приглашает самых маленьких и самых пожилых казанцев на «Фестиваль в стиле Zumba»

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Социально-спортивный проект «Зеленый фитнес» проведет для жителей Казани «Фестиваль в стиле Zumba». С посетителями в Горкинско-Ометьевском лесу будут танцевать лицензированные инструкторы программы Zumba Fitness Kazan, сообщают организаторы.



Мероприятие состоится 9 июня в 17.00.





В программу вошли тренировки по направлениям Zumba Fitness, Zumba Gold (возраст 50+), Strong by Zumba и Zumba Kids, а также подвижные игры для детей c аниматорами, вкусные и полезные подарки от партнеров мероприятия. конкурсы и розыгрыши призов, фотосессия для взрослых и детей.



«Занятия танцами на свежем воздухе – это отличное времяпровождение для всей семьи и заряд энергии на будущую неделю», – отмечают организаторы события.



Вход свободный.

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