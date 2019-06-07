В Казани ограничат движение транспорта по Мамадышскому тракту

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Казани с 19.00 8 июня до 6.00 10 июня будет перекрыто движение транспортных средств по Мамадышскому тракту, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ограничение распространится на полосу дороги от ул. Интернациональная до трассы М7.

Двустороннее движение транспорта будет организовано по противоположной стороне. Специально для этого будет нанесена временная дорожная разметка желтого цвета.

Временное ограничение движения связано с проведением дорожных работ, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

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