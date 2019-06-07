«Оскар» в сфере недвижимости: казанский коттеджный поселок отметили на федеральном уровне

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Вчера, 6 июня, в Москве прошла официальная церемония вручения престижной премии в сфере недвижимости «Рекорды рынка недвижимости-2019», где определились победители из 200 проектов-участников со всей России в 27 профильных номинациях. Традиционно церемонию награждения провели звездные ведущие – Ксения Собчак и Александр Пряников. Казанский городской коттеджный поселок «Примавера» стал победителем в номинации «Коттеджный поселок №1», обойдя своих конкурентов по итогам трех этапов голосования.

«Рекорды рынка недвижимости» – это авторитетная международная премия, которая проводится ежегодно с 2010 года. Экспертное жюри оценивало городской коттеджный поселок «Примавера» по ряду критериев, которые являются решающими при выборе жилья: местоположение поселка, проектные и архитектурные решения, качество строительства коттеджей и таунхаусов, безопасность на территории поселка и техническое оснащение.

– К работе над проектом мы подошли с особой теплотой и ответственностью, поэтому нам вдвойне приятно, что коттеджный поселок отметили на федеральном уровне. Старт продаж прошел в декабре 2018 года, и в среднем на данном этапе мы продаем один дом в неделю. Здорово, что заинтересованы домами поселка не только казанцы, но и жители ближайших регионов. Сейчас в «Примавере» уже проживает несколько семей, проходят культурные и спортивные мероприятия, выставки, мастер-классы, все праздники отмечаются на главной площади. Поселок полностью достроен, – рассказывает генеральный директор компании-застройщика коттеджного поселка Павел Кострикин.

Сегодня на территории коттеджного поселка «Примавера» сданы все 50 таунхаусов и 101 коттедж, построены удобные дороги шириной 6 метров и введены в эксплуатацию все инженерные коммуникации, – водопровод, канализация, газ, электричество, а также проведены телекоммуникации. В каждом доме выполнена предчистовая отделка: сделаны стяжка пола, штукатура стен, разводка электричества, установлены розетки, выключатели и стальные входные двери.