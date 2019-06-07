В казанском парке «Крылья Советов» проведут праздник для слабослышащих детей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). 8 июня в казанском парке «Крылья Советов» состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, сообщают организаторы.



Радовать всех гостей праздника своими талантами на сцене будет творческий коллектив «Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья». Для детей-инвалидов по слуху пройдут развлекательные и обучающие мастер-классы. В рамках праздника дети покажут свое владение навыками РЖЯ (русского жестового языка).



Основная цель праздника – показать позитивный образ людей с нарушением слуха, их творческий потенциал и возможности. Это мероприятие не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, особенно детей с нарушением слуха.

Организатором праздника выступило Татарское республиканское отделение «Всероссийского общества глухих» при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани, Дирекции парков и скверов г. Казани, «Казанской школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями» и ОНФ РТ.

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