«Мы боролись за этот завод с Европой»: Haier инвестирует 450 млн долларов в «умный» завод в Челнах

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Китайская корпорация Haier инвестирует 450 млн долларов в «умный»завод в Набережных Челнах, рассказала ИА «Татар-информ» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Этот проект был у нас под вопросом, потому что индустриальный парк, мы договорились, — это одно, а то, что в нем будет “Умный завод”, — это другая история. Это другой объем инвестиций и иная конъюнктура и экосистема завода, — сказала она. —Там была непростая ситуация, мы боролись с одной из европейских стран, чтобы завод размещался именно в России. В этой борьбе победили, поэтому я так радовалась».

В будущем все заводы индустриального парка Haier будут объединены в техническую платформу «умного» производства. Для Татарстана это знаковый проект, подчеркнула Минуллина.

«Плюс постоянное волнение по поводу того, что китайцы заселят Автоград. Надо понимать, что у них даже на текущем производстве китайцев работает меньше 10 процентов от общего объема сотрудников, и надеемся, также будет дальше», — отметила глава АИР РТ.

Что касается переименования одной из улиц в Haier, собеседница агентства отметила, что компания полностью берет на себя содержание и эксплуатацию дороги.

«С одной стороны, я могу понять волнение людей. Но вы поймите, что эта улица гарантированно всегда будет в порядке и благоустроена. Уважение, которое мы им показали, вернется нам в экономику большими, хорошими проектами», — добавила Минуллина.

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