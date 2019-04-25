Татар-информ

7 июня 2019, 10:00

Общество

Граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах Президента в Генконсульстве в Казани

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Общество

Граждане Казахстана смогут проголосовать на выборах Президента в Генконсульстве в Казани

Фото: pixabay.com

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан состоятся в воскресенье, 9 июня.

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Граждане Казахстана в Татарстане смогут проголосовать на выборах Президента страны 9 июня в Генеральном консульстве Казахстана в Казани. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в Посольстве Республики Казахстан в РФ.

«9 июня 2019 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Граждане Республики Казахстан, которые будут находиться в этот день в Казани, смогут проголосовать в Генеральном консульстве по адресу: улица Карла Маркса, дом 8/13», – рассказали в посольстве.

При посещении избирательного участка при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Помимо Казани, на территории Российской Федерации можно будет проголосовать в четырех городах: Москва, Санкт-Петербург, Астрахань и Омск.

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