Строительство участка Большого Казанского кольца обойдется в 2,3 млрд рублей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Строительство участка Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Технической обойдется в 2,3 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В том числе 700 млн будет выделено в 2019 году (350 млн – из бюджета РФ, 350 млн – из республиканского бюджета) и 1,6 млрд рублей – в 2020-м.

«Срок выполнения работ – до 24 ноября 2020 года», – говорится в документах закупки.

Данный участок от улицы Мидхата Булатова до Технической является частью первого этапа Большого Казанского кольца – от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской.

Кроме того, на пересечении Борисковской и Технической построят большую развязку с подземным пешеходным переходом.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин назвал завершение строительства Большого Казанского кольца своей «большой мечтой».

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