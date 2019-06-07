Под суд пойдет житель Челнов, который планировал убийство предпринимателя, чтобы забрать его бизнес

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах будут судить местного жителя, который планировал убийство предпринимателя, чтобы забрать его бизнес. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Набережных Челнов.

«Как полагает следствие, в период с 01 января по 01 декабря 2018 года, 31-летний житель Автограда решил «заказать» местного предпринимателя с целью последующего завладения бизнесом», – сообщается на сайте ведомства.

В декабре прошлого года злоумышленник заплатил своему знакомому (ранее судимому жителю Челнов) за устранение бизнесмена. Однако до реализации плана дело не дошло – заказчика задержали полицейские.

Мужчине предъявлены обвинения по статье «Приготовление к организации убийства». Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.



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