5 новых резидентов и 7 млрд рублей инвестиций: «Алабуга» привлечет компанию для поиска новых ниш

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Особая экономическая зона «Алабуга» привлечет консалтинговую компанию НЭО «Центр» к поиску новых ниш на рынке. Соглашение о сотрудничестве подпишут на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал ИА «Татар-информ» гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев.

«Мы ожидаем, что в течение 3 лет это сотрудничество может дать не менее 5 новых компаний для «Алабуги» с общим объемом инвестиций не меньше 7 млрд рублей. Это новые ниши, новые идеи, которые мы совместно упаковываем и реализовываем», —отметил он.

Стороны будут работать с широкой номенклатурой сфер, но в основном речь идет о нефтехимии и пищевой промышленности, добавил собеседник агентства.

НЭО «Центр» содействует развитию бизнеса клиентов в России и странах СНГ, оказывая консультационные услуги с 1997 года, говорится на сайте компании. За это время более 3 тыс. компаний добились результатов, воспользовавшись экспертизой в оценке, инжиниринге, привлечении финансирования, стратегическом и управленческом консалтинге.

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