Минниханов планирует ряд встреч на ПМЭФ-2019 и участие в панельной сессии с Путиным

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет встречу с руководителями мировых компаний, обсудит ряд вопросов с Премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером, а также посетит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Одной из первых в рабочем графике Рустама Минниханова запланирована встреча с президентом компании Siemens Джо Кэзером. Как сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, эта компания является стратегическим партнером Татарстана. «Ведется проработка нового соглашения о сотрудничестве, его нужно актуализировать в части привлечения передовых технологий для модернизации промышленности», – сказала Галимова. Вслед за этим Президент РТ планирует посетить деловой завтрак Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы» и принять участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В течение дня Рустам Минниханов планирует провести переговоры с главами компаний Yokogawa Electric и Schneider Electric, а также принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между АО «ТАИФ» и компанией Schneider Electric. Ожидается, что при участии Президента РТ также будет подписано соглашение между Правительством РТ и ПАО «Газпром» по реализации инвестиционных проектов «Строительство комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан» и «Строительство сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан».

Во второй половине Президент РТ посетит пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Болгарии Румена Радева, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Заключительным мероприятием дня Рустама Минниханова станет участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером.

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