(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Столкновение мотоцикла и легковушки на трассе в Татарстане попало на видео. Видеозапись с места ДТП разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«Накануне в 11.15 на автодороге в Зеленодольском районе Татарстана 59-летний водитель мотороллера, по предварительным данным, не уступил при перестроении дорогу автомобилю "Лада" 13-й модели и совершил с ним столкновение», – рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

В результате ДТП байкер получил многочисленные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.



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