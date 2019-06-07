Ночью в Казани сгорели несколько торговых павильонов

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Ночью в Казани сгорели кровля и вещи в нескольких торговых павильонах, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 23.05 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Рихарда Зорге горит кровля торговых павильонов», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что огонь охватил кровли и вещи внутри торговых точек на площади 350 кв. метров.

Чуть больше часа потребовалось огнеборцам чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, но помощь медиков ему не понадобилась.

На месте работают дознаватели государственного пожарного надзора. Им предстоит установить причины возгорания.





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