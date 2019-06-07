Рустам Минниханов принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ

(Казань, 7 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Заседание состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Мероприятие провел первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Также в заседании приняли участие представители федеральных ведомств и министерств, зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Ряд губернаторов субъектов РФ выступили с докладами о ситуации в регионах, о сбалансированности региональных бюджетов и мерах по снижению рисков при реализации национальных проектов, о финансировании национальных проектов выступили губернаторы ряда субъектов федерации.

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