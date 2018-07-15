МСЗ под Казанью начнут строить в июле — инвестор ищет генподрядчика

(Санкт-Петербург, 7 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить в июле. На сегодняшний день проводится работа с получением разрешительных документов и с утверждением госэкспертиз. Об этом ИА «Татар-информ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Также проходит работа по выбору генподрядчика, основных партнеров реализации проекта. Сумма [инвестиций] сохраняется — 28 млрд рублей. Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать „финансовое закрытие“, чтобы проект был обеспечен деньгами», — сказал он.

Глава «РТ-Инвест» затронул и проблему повышения тарифов на вывоз отходов с начала реализации в стране «мусорной» реформы. По словам Шипелова, ситуация была ожидаемой.

«Без повышения тарифов невозможно провести значительные инвестиционные мероприятия и построить инфраструктуру для раздельного сбора и переработки отходов, которой не существовало в стране. С учетом роста цен средств все равно недостаточно в этой отрасли», — продолжил Андрей Шипелов.

В этой связи с целью снижения нагрузки на население государство и создало ключевую компанию-интегратора реформы обращения с отходами — «Российский экологический оператор». РЭО проводит инвестпректы, используя свой капитал.

«В Татарстане мы тоже ожидаем участия Российского экологического оператора», — подытожил собеседник агентства.

Завод намерены запустить в селе Осиново Зеленодольского района республики. В апреле Росприроднадзор одобрил строительство мусоросжигательного завода в Татарстане.

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