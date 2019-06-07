Гарантийный фонд РТ планирует увеличить поддержку для бизнеса до 5 млрд рублей

(Казань, 7 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Гарантийный фонд Республики Татарстан планирует увеличить гарантийную поддержку для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава фонда Тимур Темиргалиев.

«Мы уже предоставляем достаточно большие суммы. В прошлом году мы смогли предоставить свыше 1,1 млрд рублей поручительств, что позволило привлечь кредитных ресурсов на сумму около 4,1 млрд рублей. За три месяца мы предоставили свыше 1 млрд рублей кредитной поддержки под наши поручительства. На сегодняшний день эта сумма перевалила за 2 млрд рублей», — отметил директор Гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.

До конца года фонд намерен привлечь кредиты субъектов МСБ под поручительство Гарантийного фонда на сумму порядка 5 млрд рублей.

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